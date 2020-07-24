Менеджер Чисоры заявил о готовности своего подопечного к бою с Усиком

Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй ответил на видеообращение Александра Усика (17-0, 13 КО) к своему подопечному. Цитирует Хэя iFL TV.

"Мне было приятно смотреть видео Усика. Хорошо, когда боксер тренируется, работает и оттачивает свои навыки. Локация тоже была замечательной - все выглядело прекрасно. Приятно видеть, что Усик думает о Дереке и готовится к нему. Чисора тоже тренируется, он в хорошей форме. Дерек каждый день думает об Усике.

Они оба – настоящие профессионалы. Возможно, несколько лет назад Дерек не был таким сосредоточенным, как во время этого карантина. Мы пытаемся составить для Чисоры хорошую программу тренировок. Физически он чувствует себя отлично. Ежедневные тренировки делают его счастливым. Времена, когда он мог полностью отказаться от бокса на 3-6 недель и только кушать, остались в прошлом. Нам приходится заставлять его взять недельную паузу".

Напомним, что ранее Усик опубликовал видео со своей тренировки, на котором продемонстрировал свои умения.