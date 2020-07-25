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Семь секунд! ВИДЕО самого быстрого нокаута в женском боксе
Сеньеса Эстрада отстояла титул в эффектном стиле
В ночь на субботу в Индио (штат Калифорния, США) состоялся женский бой, в котором на ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО).
Едва раздался стартовый гонг, Эстрада бросилась в атаку, в то время как ее соперница осталась стоять на месте: Сеньеса провела две молниеносные комбинации, после чего Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты.
Для того, чтобы нокаутировать Эдкинс, Эстраде понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.
Сеньеса получила 19-ю победу в профессиональной карьере (восемь - досрочно), а Эдкинс потерпела первое поражение.
A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo— DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020