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Семь секунд! ВИДЕО самого быстрого нокаута в женском боксе

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Сеньеса Эстрада отстояла титул в эффектном стиле

Семь секунд! ВИДЕО самого быстрого нокаута в женском боксе
Новина українською

В ночь на субботу в Индио (штат Калифорния, США) состоялся женский бой, в котором на ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО).

Едва раздался стартовый гонг, Эстрада бросилась в атаку, в то время как ее соперница осталась стоять на месте: Сеньеса провела две молниеносные комбинации, после чего Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты.

Для того, чтобы нокаутировать Эдкинс, Эстраде понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

Сеньеса получила 19-ю победу в профессиональной карьере (восемь - досрочно), а Эдкинс потерпела первое поражение.

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В статье: нокаут
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