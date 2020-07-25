  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ортис даже без тренера справился с Варгасом на вечере бокса в Калифорнии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ортис даже без тренера справился с Варгасом на вечере бокса в Калифорнии

Бокс
(1 голосов)

Колумбийского соперника хватило на семь раундов

Ортис даже без тренера справился с Варгасом на вечере бокса в Калифорнии
Новина українською

В главном событии шоу легендарного боксёра Оскара де ла Хойи американский суперпроспект полусреднего веса (до 66,7 кг) нокаутёр Вёрджил Ортис (16-0, 16 KO) защитил титул "золотого" чемпиона WBA, одержав победу над колумбийцем Самуэлем Варгасом (31-6-2, 14 KO). Об этом сообщает vringe.com.

В преддверии боя стало известно, что проспекту придётся выходить на ринг без своего тренера Роберта Гарсии — тот "провалил" тест на коронавирус. Интересно, что "со второй попытки" наставник сдал отрицательный тест, но в целях безопасности к шоу его не допустили.

Рефери остановил бой в седьмом раунде.Варгас пропускал слишком много, даже побывал на канвасе — правда, потащил за собой и Ортиса, а рефери счёт не открыл. Американец окучивал колумбийца акцентированными многоударными комбинациями. Рейс остановил бой на последних секундах трёхминутки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вёрджил Ортис Самуэль Варгас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...