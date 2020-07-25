Ортис даже без тренера справился с Варгасом на вечере бокса в Калифорнии

В главном событии шоу легендарного боксёра Оскара де ла Хойи американский суперпроспект полусреднего веса (до 66,7 кг) нокаутёр Вёрджил Ортис (16-0, 16 KO) защитил титул "золотого" чемпиона WBA, одержав победу над колумбийцем Самуэлем Варгасом (31-6-2, 14 KO). Об этом сообщает vringe.com.



В преддверии боя стало известно, что проспекту придётся выходить на ринг без своего тренера Роберта Гарсии — тот "провалил" тест на коронавирус. Интересно, что "со второй попытки" наставник сдал отрицательный тест, но в целях безопасности к шоу его не допустили.



Рефери остановил бой в седьмом раунде.Варгас пропускал слишком много, даже побывал на канвасе — правда, потащил за собой и Ортиса, а рефери счёт не открыл. Американец окучивал колумбийца акцентированными многоударными комбинациями. Рейс остановил бой на последних секундах трёхминутки.