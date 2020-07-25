Усик объяснил, для чего создал свою промоутерскую компанию

Как известно, украинский боксер, тяжеловес Александр Усик недавно прекратил сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко и основал собственную организацию. Она называется USYK 17 Promotion.

Сейчас в эксклюзивном комментарии телеканалу XSPORT украинский боксер объяснил свою мотивацию стать промоутером.

Мы решили создать свою промоутерскую компанию, чтобы развивать профессиональный бокс в Украине. Для того, чтобы молодым ребятам не нужно было ехать в другие страны, а начинать свой путь здесь, а уже потом ехать в Америку, Англию и другие страны, - сказал Усик.

Добавим, что USYK 17 Promotion планирует вскоре дебютировать в качестве организатора боксерского шоу. Первого августа в Киеве состоится мероприятие под названием Big Boxing Night.

Боксеры, сотрудничающие с компанией Усика: Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Захожий, Константин Довбищенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросян, Даниэль Лапин.