Непобедимый Джойс в трёх раундах справился с Уоллишем

На лоднонской арене BT Sport Studio непобедимый британский супертяжеловес Джо Джойс (11-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге над соперником из Германии Михаэлем Уоллишем (20-4, 13 КО). Об этом пишет Xsport.

Джойс уже во втором раунде после затяжной комбинации отправил оппонента на канвас, а в третьей трехминутке дважды повторил достижение, что заставило рефери поединка остановить одностороннее избиение.