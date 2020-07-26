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Непобедимый Джойс в трёх раундах справился с Уоллишем

Бокс
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Двенадцатая победа британца

Непобедимый Джойс в трёх раундах справился с Уоллишем
Новина українською

На лоднонской арене BT Sport Studio непобедимый британский супертяжеловес Джо Джойс (11-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге над соперником из Германии Михаэлем Уоллишем (20-4, 13 КО). Об этом пишет Xsport.

Джойс уже во втором раунде после затяжной комбинации отправил оппонента на канвас, а в третьей трехминутке дважды повторил достижение, что заставило рефери поединка остановить одностороннее избиение.

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В статье: Джо Джойс Михаэль Уоллиш
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Источник:
Xsport
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