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Чемпион WBC хочет драться с Ломаченко

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Мигель Берчельт (37-1, 33 КО) готов бросить вызов звездному украинцу.

Чемпион WBC хочет драться с Ломаченко
Новина українською

Берчельт в статусе чемпиона WBC во втором полулегком весе в следующем бою может подраться с Оскаром Вальдесом (28-0, 22 КО), но одной из приоритетных целей мексиканца является Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат три из четырех главных титулов в легком весе.

"Я – обладатель титула по версии WBC в весе до 59 кг. За моей спиной 6 успешных титульных защит. И во втором полулегком весе у меня осталось не так и много времени.

Хотел бы подняться в легкий дивизион и помериться силами с Ломаченко. Какие тут могут быть сомнения? Бой у нас точно получился бы ярким и зрелищным! Считаю его одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим. Как по мне, Ломаченко – второй номер рейтинга после Сауля Альвареса. На 3-е место я бы поставил Теренса Кроуфорда.

Я – тот воин, который примет любой вызов. Вне зависимости от того, кто это будет: Стивенсон, Ломаченко или может быть Теофимо Лопес", - заявил Берчельт.

Василий Ломаченко до конца года должен провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО). В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Мигель Берчельт
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Источник:
Vringe.com
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