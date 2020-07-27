Мейвезер включил себя в топ-5 лучших боксеров в истории

Обладатель послужного списка 50-0 Флойд Мейвезер назвал свою версию пяти лучших бойцов в истории бокса. Разумеется, американец в этом списке нашел место и для себя.

Также в рейтинг Мейвезер вошли еще четыре бывших чемпиона мира – Пернелл Уитакер, Роберто Дюран, Ларри Холмс и Аарон Прайор.

Отдельно Мейвезер объяснил, почему среди боксеров супертяжелого веса выбрал именно Холмса, а не Мухаммеда Али или Майка Тайсона.

"В свою эпоху Холмс победил всех. Он был хорош с начала карьеры и до конца. Он все еще живет великолепной жизнью, потому что сделал умные инвестиции", - отметил Мейвезер.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Мейвезер проведет бой с экс-чемпионом из Японии.