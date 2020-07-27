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Ночь, когда Тайсон заставил соперника с позором сбежать с ринга. ВИДЕО

Бокс
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20 лет назад состоялся один из самых скандальных боев в карьере «Железного Майка».

Ночь, когда Тайсон заставил соперника с позором сбежать с ринга. ВИДЕО
Новина українською

Громкий бой между Майком Тайсоном и Анджеем Голотой состоялся в октябре 2000 года в Мичигане и продлился всего два раунда.

Тайсон уже в стартовом раунде отправил огромного поляка в нокдаун, а когда Голота понял, что нокаут неизбежен, то отказался драться и сбежал с ринга, чем вызвал гнев болельщиков, которые забросали боксера различными предметами, в том числе и стаканами с напитками.

Позже выяснилось, что за 6 минут в ринге с Тайсоном Голота заработал сотрясение мозга, перелом левой скулы и грыжу межпозвоночного диска. Поляку понадобилось три года, чтобы восстановиться от полученных травм.

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В статье: Анджей Голота Майкл Тайсон
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