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Угроза для Ломаченко? Все нокауты Теофимо Лопеса. ВИДЕО
Американский чемпион IBF в легком весе выиграл нокаутом 12 из 15 боев на профи-ринге.
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