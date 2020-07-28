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Усик: Не знаю, когда пройдет бой с Чисорой

Бокс
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Украинцу ничего не известно.

Усик: Не знаю, когда пройдет бой с Чисорой
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был подраться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) еще в мае в Лондоне, однако пандемия коронавируса парализовала мир спорта и отложила поединок не неопределенный срок.

"Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса, я на самом деле сам не знаю. Идет общение. Бой планируется в Англии. Все зависит от правительства Англии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.

Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания. С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился, очень хочу боксировать. Мне без разницы, со зрителями будет бой или без, но со зрителями это будет гораздо круче. Это атмосфера, прям драйв", - сказал Усик в интервью своему каналу на YouTube.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик в необычном стиле обратился к Чисоре.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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