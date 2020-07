В Top Rank начали переговоры по бою Ломаченко – Лопес

Инсайдер The Atheltic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что накануне в Top Rank приступили к переговорам по бою за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Ломаченко и Лопес должны подраться 3 октября в Лас-Вегасе. В США громкий поединок покажет телеканал ESPN по платной подписке.

Что касается зрителей, то на данный момент все идет к тому, что Ломаченко и Лопес выйдут на ринг перед пустыми трибунами.

