Хирн нашел для Ломаченко нового соперника. У него три поражения

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн задумал новый бой Василия Ломаченко (14-1, 11 КО) с боксером из Великобритании. Речь о Джеймсе Теннисоне (26-3, 22 КО), которого портал BoxRec в рейтинге лучших боксеров мира в легком весе ставит лишь на 16-е место.

"Когда у тебя есть такая мощь, как у Джеймса Теннисона, ты можешь побить всех этих парней. Но я рад, что сейчас он шаг за шагом продвигается вперед на британском и европейском уровне. Я уверен, что после нескольких поединков Теннисон действительно станет угрозой для легковесов.

Правда, сначала ему необходимо победить Гэвина Гвинна, который находится в отличных кондициях и очень ждет этого поединка. Я бы хотел увидеть, как Джеймс завоевывает британский титул и защищает его в этом году. Затем мы начнем задумываться о поединке за титул чемпиона мира летом следующего года", - сказал Хирн для Irish Boxing.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг 3 октября, а его соперником станет чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).