Рой Джонс: Бой с Тайсоном будет реальным

Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном пройдет 12 сентября в Калифорнии. Поединок двух легенд мирового бокса пройдет без судейских записок и объявления победителя.

"Мы знаем, что Тайсон что-то выдаст, мы просто не знаем, что именно. Оторвет ли он мне голову, откусит ли он мне ухо? Мы знаем, что он выдаст что-то безумное. Вот почему это так увлекательно. Но угадайте, что? Я сделаю что-то безумное в ответ. Что есть, то есть.

Я знаю, что я с Тайсоном будем драться реально, потому что это – Тайсон. Майк – безумен. Нужно быть готовым, потому что Майк – это Майк. Я дерусь с Майком, потому что он – легенда, как и я. Пламя против пламени – это одна вещь.

Я буду готов. У меня много новых вещей, которые я внедрил в свои тренировки. Я тренируюсь упорно, но с умом", - сказал 51-летний Джонс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.