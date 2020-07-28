Лопес признан лучшим молодым боксером мира

ESPN представил топ-25 лучших боксеров современности, чей возраст не превышает 25 лет.

Украинцев в этом списке не оказалось, а на первую строку заокеанские эксперты поставили чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), который до конца года должен выйти на бой с Ломаченко.

Компанию Лопесу в топ-5 составили еще два представителя легкого дивизиона – Дэвин Хэйни и Райан Гарсия. Также на вершине рейтинга нашлось место для Давида Бенавидеса и Шакура Стивенсона.

Самым перспективным молодым боксером мира не из США ESPN считает мексиканского средневеса Хайме Мунгия.

Что касается европейцев, то рейтинг возглавил представитель супертяжелого веса из Великобритании Даниэль Дюбуа.