Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Под руководством Кличко: Холифилд продолжает подготовку к камбэку. ВИДЕО
57 лет – не помеха для возвращения на ринг.
Легендарный американский чемпион Эвандер Холифилд продолжает активно тренироваться перед камбэком на несколько выставочных боев.
В новом видео в Instagram работу Холифилда продолжает курировать Владимир Кличко. Также в тренерскую команду двукратного обидчика Майка Тайсона входит и Антонио Тарвер.
Ожидалось, что именно Тайсон станет соперником Холифилда в выставочном бою, но «Железный Майк» предпочел подраться с Роем Джонсом-младшим. Этот бой состоится в сентябре в Калифорнии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...