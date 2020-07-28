Под руководством Кличко: Холифилд продолжает подготовку к камбэку. ВИДЕО

Легендарный американский чемпион Эвандер Холифилд продолжает активно тренироваться перед камбэком на несколько выставочных боев.

В новом видео в Instagram работу Холифилда продолжает курировать Владимир Кличко. Также в тренерскую команду двукратного обидчика Майка Тайсона входит и Антонио Тарвер.

Ожидалось, что именно Тайсон станет соперником Холифилда в выставочном бою, но «Железный Майк» предпочел подраться с Роем Джонсом-младшим. Этот бой состоится в сентябре в Калифорнии.