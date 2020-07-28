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Под руководством Кличко: Холифилд продолжает подготовку к камбэку. ВИДЕО

Бокс
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57 лет – не помеха для возвращения на ринг.

Под руководством Кличко: Холифилд продолжает подготовку к камбэку. ВИДЕО
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Легендарный американский чемпион Эвандер Холифилд продолжает активно тренироваться перед камбэком на несколько выставочных боев.

В новом видео в Instagram работу Холифилда продолжает курировать Владимир Кличко. Также в тренерскую команду двукратного обидчика Майка Тайсона входит и Антонио Тарвер.

Ожидалось, что именно Тайсон станет соперником Холифилда в выставочном бою, но «Железный Майк» предпочел подраться с Роем Джонсом-младшим. Этот бой состоится в сентябре в Калифорнии.

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В статье: Эвандер Холифилд Владимир Кличко
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