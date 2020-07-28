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Майк Тайсон: Я могу побить любого боксера
Майк настроен решительно
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) поделился мнением о своих шансах на победу с разными соперниками.
– Чувствую себя превосходно, не могу дождаться, чтобы показать это в ринге.
- Ты готов к Рою Джонсу и другим легендам?
– Конечно, готов. Думаю, могу побить любого в истории.
- И даже против Рокки Бальбоа?
– Я надеру ему задницу. Уложу его.
- Но он ведь андердог. Пришел из ниоткуда.
– Я бы его убивал, убивал и убивал. Я выиграю.
- Как насчет Ивана Драго?
– Слишком медленный. Слишком много мышц.
- А если против Конора Макгрегора?
– Вау. Но я бы вынес его задницу. Мы бы с ним вышли в ринг по правилам бокса, – сказал Тайсон.