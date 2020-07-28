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Майк Тайсон: Я могу побить любого боксера

Бокс
(1 голосов)

Майк настроен решительно

Майк Тайсон: Я могу побить любого боксера
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) поделился мнением о своих шансах на победу с разными соперниками.

– Чувствую себя превосходно, не могу дождаться, чтобы показать это в ринге.

- Ты готов к Рою Джонсу и другим легендам?

– Конечно, готов. Думаю, могу побить любого в истории.

- И даже против Рокки Бальбоа?

– Я надеру ему задницу. Уложу его.

- Но он ведь андердог. Пришел из ниоткуда.

– Я бы его убивал, убивал и убивал. Я выиграю.

- Как насчет Ивана Драго?

– Слишком медленный. Слишком много мышц.

- А если против Конора Макгрегора?

– Вау. Но я бы вынес его задницу. Мы бы с ним вышли в ринг по правилам бокса, – сказал Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон
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