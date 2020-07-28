Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом

Журналист Стив Ким в своем Twitter со ссылкой на менеджера чемпиона мира по версиям WBO, WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгиса Климаса сообщил, что украинец согласился на все предложенные условия на бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 KO).

"Что касается боя Ломаченко – Лопес, то Эгис Климас говорит мне: "Со своей стороны мы все сделали". Боб Арум сказал, что рабочая дата прежняя – 3 октября".

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.