Бой Али и Формана признан самым денежным в истории

Портал World Boxing News с учетом инфляции проанализировал финансовые данные по крупнейшим боям в истории бокса и пришел к выводу, что никто не заработал больше, чем Мухаммед Али и Джордж Форман в 1974 году в легендарном «Грохоте в джунглях». Прибыль этого поединка составила 510 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге разделили три боя на 500 миллионов долларов – Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо в 2015-м, Флойд Мейвезер против Конора МакГрегора в 2017-м и второй поединок Мухаммеда Али против Джо Фрейзера в 1975-м.

Знаменитый мегафайт между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом с откушенным ухом в рейтинге расположился на шестом месте. Прибыль этого поединка с учетом инфляции составила 281 миллион долларов.

В топ-10 рейтинга доминирует Флойд Мейвезер – «Красавчик» за бои с Оскаром Де Ла Хойя, Рикки Хаттоном и Саулем Альваресом заработал для организаторов более 500 миллионов долларов.