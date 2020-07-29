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Бой Али и Формана признан самым денежным в истории

Бокс
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Легенды хэвивейта смогли обойти даже Флойда Мейвезера.

Бой Али и Формана признан самым денежным в истории
Новина українською

Портал World Boxing News с учетом инфляции проанализировал финансовые данные по крупнейшим боям в истории бокса и пришел к выводу, что никто не заработал больше, чем Мухаммед Али и Джордж Форман в 1974 году в легендарном «Грохоте в джунглях». Прибыль этого поединка составила 510 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге разделили три боя на 500 миллионов долларов – Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо в 2015-м, Флойд Мейвезер против Конора МакГрегора в 2017-м и второй поединок Мухаммеда Али против Джо Фрейзера в 1975-м.

Знаменитый мегафайт между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом с откушенным ухом в рейтинге расположился на шестом месте. Прибыль этого поединка с учетом инфляции составила 281 миллион долларов.

В топ-10 рейтинга доминирует Флойд Мейвезер – «Красавчик» за бои с Оскаром Де Ла Хойя, Рикки Хаттоном и Саулем Альваресом заработал для организаторов более 500 миллионов долларов.

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В статье: Мухаммед Али Джордж Форман
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