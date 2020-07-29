  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо не исключает возвращения на ринг в 2020 году
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо не исключает возвращения на ринг в 2020 году

Бокс
(1 голосов)

Но это легендарного филиппинца мало что зависит.

Пакьяо не исключает возвращения на ринг в 2020 году
Новина українською

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не может возобновить карьеру из-за пандемии коронавируса.

"Существует возможность, что Пакьяо будет драться в этом году, но вы должны помнить, что многое должно произойти. Прежде всего, COVID-19 должен замедлиться в США или в Саудовской Аравии, откуда у нас были предложения.

Еще один нюанс – это график сенатора. Время Пакьяо для боев – как правило, июль или январь", - цитирует BoxingScene советника Пакьяо Шона Гиббонса.

Ранее СМИ назвали фаворита на бой с Пакьяо – им оказался звездный американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО).

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...