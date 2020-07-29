Пакьяо не исключает возвращения на ринг в 2020 году

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не может возобновить карьеру из-за пандемии коронавируса.

"Существует возможность, что Пакьяо будет драться в этом году, но вы должны помнить, что многое должно произойти. Прежде всего, COVID-19 должен замедлиться в США или в Саудовской Аравии, откуда у нас были предложения.

Еще один нюанс – это график сенатора. Время Пакьяо для боев – как правило, июль или январь", - цитирует BoxingScene советника Пакьяо Шона Гиббонса.

Ранее СМИ назвали фаворита на бой с Пакьяо – им оказался звездный американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО).

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.