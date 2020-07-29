С Кличко и Тайсоном: 7 самых памятных боев в истории бокса

Оригинал статьи – Томислав Живанович, MiddleEasy.com

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Бокс, также известный как «Сладкая наука», – самый популярный вид единоборств в мире. И многие считают боксерский поединок самой чистой формой боя. Очень немногие виды спорта могут соответствовать уровню острых ощущений, которые способен генерировать боксерский бой.

У каждого фаната бокса есть хотя бы один момент, который занимает особое место в сердце. Конечно, речь идет об удивительных нокаутах, ярких противостояниях или даже войнах на ринге.

Будь то гнев или счастье, эти эмоции являются частью игры и причиной, почему мы так любим бокс. Итак, мы решили отправиться в эмоциональное путешествие, подарив самые запоминающиеся моменты в истории бокса. Если вы считаете, что мы что-то пропустили, то не стесняйтесь добавлять свои знаковые бои в комментариях.

Реванш Тайсона и Холифилда: «Бой с укусом»

Второй бой Холифилда против Тайсона – пожалуй, самый ожидаемый реванш в истории или, по крайней мере, для нашей эпохи. Но то, что произошло той ночью 1997 года в Лас-Вегасе, навсегда станет самым постыдным моментом в истории бокса. Но прежде чем мы углубимся в действия Тайсона, давайте вспомним, как все это произошло.

Холифилд и Тайсон впервые вышли друг на друга за семь месяцев до второго боя, а на кону стоял титул «Железного Майка» по линии WBA. Холифилд был большим аутсайдером, но в 11-м раунде остановил Тайсона и оформил один из крупнейших апсетов в истории бокса, так как никто не мог представить, что в то время кто-то способен победить «самого плохого человека на планете».

В реванше Холифилд продолжил бить разгневанного Майка Тайсона с той же яростью и хладнокровием, как и в первом бою. Тайсон был вне своего обычного ритма, он просто не мог ничего предложить чемпиону. Напряжение между этими двумя усиливалось с каждой минутой.

Во втором раунде Холифилд головой ударил Тайсона – у того возникло большое рассечение над правым глазом. И именно в этот момент Тайсон сошел с ума. Он вошел в третий раунд в поисках мести и начал кусать чемпиона за оба уха. Самым запоминающимся моментом было то, как Тайсон выплюнул кусок уха Холифилда на канвас ринга.

Само собой, рефери остановил бой и дисквалифицировал Тайсона. Это было действительно грустно, так как весь мир ожидал немного другого от этого боя. Одиозный Донг Кинг раскручивал реванш под вывеской «Шум и Ярость», но он вошел в историю как «Бой с укусом».

Энтони Джошуа vs Владимир Кличко

Бой между Джошуа и Кличко является одним из самых важных в истории бокса в контексте супертяжелого веса. Он ознаменовал конец эпохи легендарного украинца, который на пятом десятке ушел на пенсию и предоставил шанс молодежи занять его трон. И для многих фанатов хэвивейта эта перестановка была необходима.

За два года до мегафайта на Уэмбли Кличко проиграл Фьюри и завершил свое 10-летнее правление в статусе чемпиона. Конечно, Владимир искал реванш, но Фьюри решил уйти из спорта и освободил свои титулы. Таким образом, для возвращения своих поясов Кличко пришлось принять бой с восходящим молодым чемпионом IBF Энтони Джошуа, а дополнительный вес бою добавляли вакантные титулы WBA и IBO. Несмотря на очевидность перспектив Джошуа, многие сомневались в готовности британца к такому важному моменту.

С первого раунда Кличко и Джошуа начали обмениваться тяжелыми ударами в центре ринга. В супертяжелом весе более 10 лет мы не видели ничего подобного. Дальше были обоюдные нокдауны и взрыв Джошуа в 11-м раунде со знаменитым апперкотом и добиванием обессиленного Кличко.

Это был удивительный момент, который открыл новую главу в истории бокса в супертяжелом дивизионе.

Майк Тайсон – новый чемпион мира в супертяжелом весе

Имя Майка Тайсона – синоним разрушения внутри боксерского ринга. Многие считают его величайшим и самым жестоким боксером всех времен. Если кому и подходит прозвище «Самый плохой человек на планете», так это Тайсону.

При росте 178 сантиметров Тайсон был нетипичным супертяжеловесом. Но несмотря на то, что практически в каждом бою «Железный Майк» существенно уступал своим оппонентам по габаритам, на начальном этапе карьеры он быстро завоевал уважение соперников, раздавая нокауты направо и налево. Его скорость и работа ног были не от мира сего, а его навыки намного опережали время.

Тайсону было всего 20 лет, когда он вышел на чемпионский бой против Тревора Бербика. Тем не менее, никто не отрицал, что у Майка уже было достаточно инструментов, чтобы противостоять лидерам супертяжелого веса и стать чемпионом мира. И свое послание всему миру бокса Тайсон сделал 22 ноября 1986 года в Лас-Вегасе. Со стартовым гонгом он начал играть с Бербиком так же, как лев играет со своей едой.

Бедному Бербику было нечего предложить взамен – и Тайсон уже во втором раунде нокаутировал чемпиона и стал новым владельцем титула WBC. Нокаут в бою с Бербиком был особенным во многих отношениях. Но фанаты бокса навсегда запомнят это как начало дикой эры Тайсона.

Мейвезер против Пакьяо: крупнейший бой в истории

Если быть честным, то сам бой между Флойдом и Мэнни вовсе не был особенным. Однако есть и другие причины, почему этот поединок так важен. Безусловно, это самое ожидаемое столкновение в истории бокса. Мейвезеру и Пакьяо потребовалось более 10 лет, чтобы договориться о бое, что еще более усилило шумиху вокруг всего этого.

В 2015 году Мейвезер и Пакьяо в Лас-Вегасе организовали крупнейшее событие в истории единоборств. Бой принес почти 400-миллионный доход, одних только билетов было продано на рекордные в истории 72 миллиона долларов, а количество проданных платных трансляций составило невероятные 4,6 миллиона подписок.

Проще перечислить знаменитостей, которых в тот вечер не было в Лас-Вегасе. Ажиотаж был настолько велик, что организаторам пришлось закрыть парковку в международном аэропорту Маккарран из-за сотен частных бизнес-джетов.

Однако сам бой не оправдал ожидания болельщиков. Мейвезер сделал ставку на прагматизм и добился своего, остановив Пакьяо будничным решением судей. Но тот уровень шумихи, который организовали Мейвезер и Пакьяо, едва ли еще когда-нибудь повторится, что делает этот бой эксклюзивным событием в истории всего мирового спорта.

Рой Джонс-младший vs Джон Руис

Не так часто в боксе находятся смельчаки, готовые подняться в супертяжелый вес и бросить вызов чемпиону мира. Габариты играют слишком большую роль в хэвивейте, и недаром говорят, что «большой хороший боец всегда побьет маленького хорошего бойца». Но с 1998 года Рой Джонс взялся доказывать, что эксперты иногда ошибаются.

Рой Джонс-младший – один из лучших боксеров в истории. Сказать, что его бои и стиль были захватывающими, было бы просто преуменьшением. На протяжении многих лет фаны бокса, затаив дыхание, наблюдали за тем, как американец превращает свой каждый бой в эффектное шоу.

Джонс на протяжении своей карьеры переиграл множество легенд спорта, он был чемпионом в трех весовых категориях. Одни только эти достижения сделали его иконой бокса. Но он пошел еще дальше.

В 2003 году Джонс положил глаз на титул в супертяжелом весе. Многие посчитали, что он сходит с ума, потому что никто не мог представить, что он способен побить бойца калибра Леннокса Льюис. Все чемпионы мира были намного больше и выше Джонса.

Но Джонс был терпелив и ждал идеального шанса. И когда Джон Руис в 2001 году победил Эвандера Холифилда, Джонс вошел в игру и бросил вызов новому чемпиону. Это был идеальный вариант для Джонса, ведь 188-сантиметровый Руис не отличался внушительными габаритами на фоне Льюиса и других.

Джонс и Руис встретились в марте 2003 года в бою за титул WBA. Джонс блестяще разыграл свое превосходство над соперником в скорости и боксерских навыках, выиграв единогласным решением судей. В тот вечер он покинул ринг в статусе чемпиона мира в четвертой весовой категории.

Али vs Форман: «Грохот в джунглях»

Было бы просто преступлением против бокса проигнорировать «Грохот в джунглях» при составлении рейтинга лучших боев всех времен. В 1974 году Форман и Али встретились друг с другом в том, что рассматривалось как крупнейшее спортивное событие 20-го века.

В то время Али был грозным чемпионом и, возможно, самым известным человеком на планете. По его собственным словам, он был молодым, красивым и таким, для которого поражения не существовало в природе.

Но в этот раз на пути Али стоял Джордж Форман и его нокаутирующие кулаки. В преддверии боя многие считали, что Форман, будучи большим аутсайдером, способен победить чемпиона и потрясти мир. У Джорджа были навыки и сила, чтобы сотворить это.

Но на ринге мудрость Али стала его главным преимуществом. Мухаммед позволил Форману выложиться в ранних раундах, затем активизировался в середине боя и в восьмом раунде нокаутировал истощенного соперника перед 60-тысячной публикой.

Телевизионная аудитория боя Али и Формана по всему миру составила примерно 1 миллиард человек, а 50 миллионов следили за этим противостоянием по платному телевидению в кинотеатрах закрытого типа. Просто безумие!

Али и до «Грохота в джунглях» был невероятно популярен, а нокаут в бою с Форманом обеспечил ему пропуск в мир богов.

Джордж Форман и его нокаут в бою с Майклом Мурером

Форман, известный также как «Большой Джордж», возможно самый устрашающий боец своего поколения. Он 76 раз побеждал на профи-ринге и 68 раз завершал бои брутальными нокаутами. Форман сбил с ног множество великих боксеров, включая Джо Фрейзера, которого он побил дважды.

Но больше всего в Формане вдохновляет то, чего он смог достичь на заключительном этапе своей феноменальной карьеры. Он сражался на элитном уровне глубоко за 40, когда пик его физических возможностей остался далеко позади. Это уникальный случай для супертяжелого веса.

Кульминация всей этой истории произошла в 1994 году, когда 45-летний Форман в Лас-Вегасе вышел на 26-летнего чемпиона WBA и IBF Майкла Мурера, послужной список которого на момент боя составлял внушительные 35-0.

Но возраст не стал помехой для Формана. Ветеран нокаутировал Мурера в концовке боя и вошел в историю бокса в статусе самого возрастного чемпиона мира в супертяжелом весе. Теперь в сторону этого рекорда активно посматривает не кто иной, как Владимир Кличко.