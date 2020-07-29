Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик снялся в клипе у известного рэпера
Ждем премьеру.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) засветился в клипе у популярного исполнителя Сереги, известного также как Полиграф ШарикOFF.
Для усиления эффекта Усик принес с собой чемпионский титул WBC. И снова появился на публике в обуви разного цвета.
Александр Усик должен вернуться на ринг в октябре в Великобритании в бою Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Поединок неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик отказался от социальных сетей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...