Усик снялся в клипе у известного рэпера

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) засветился в клипе у популярного исполнителя Сереги, известного также как Полиграф ШарикOFF.

Для усиления эффекта Усик принес с собой чемпионский титул WBC. И снова появился на публике в обуви разного цвета.

Александр Усик должен вернуться на ринг в октябре в Великобритании в бою Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Поединок неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик отказался от социальных сетей.