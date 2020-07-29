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Усик снялся в клипе у известного рэпера

Бокс
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Ждем премьеру.

Усик снялся в клипе у известного рэпера
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) засветился в клипе у популярного исполнителя Сереги, известного также как Полиграф ШарикOFF.

Для усиления эффекта Усик принес с собой чемпионский титул WBC. И снова появился на публике в обуви разного цвета.

✌????

Публикация от ????Доктор Душ???? (@y6669)

Александр Усик должен вернуться на ринг в октябре в Великобритании в бою Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Поединок неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик отказался от социальных сетей.

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В статье: Александр Усик
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