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Усик и Чисора могут провести бой в октябре

Бокс
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Усик и Чисора могут провести бой в октябре
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Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был подраться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) еще в мае в Лондоне, однако пандемия коронавируса парализовала мир спорта и отложила поединок не неопределенный срок.

Менеджер британца Дэвид Хэй в интервью Sky News поделился последней информацией о бое.

"Вероятно, это произойдет в октябре. К счастью, бокс начал двигаться вперед.

Эдди Хирн устраивает бои в своем саду – 22 августа Диллиан Уайт подерется с Александром Поветкиным. А Усик и Чисорой могут провести бой в октябре. Они тренируются", - сказал Хэй.

Ранее UA-Футбол вспоминал главные конфликты в карьере Дерека Чисоры.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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