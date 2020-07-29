Усик и Чисора могут провести бой в октябре

Александр Усик (17-0, 13 КО) должен был подраться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) еще в мае в Лондоне, однако пандемия коронавируса парализовала мир спорта и отложила поединок не неопределенный срок.

Менеджер британца Дэвид Хэй в интервью Sky News поделился последней информацией о бое.

"Вероятно, это произойдет в октябре. К счастью, бокс начал двигаться вперед.

Эдди Хирн устраивает бои в своем саду – 22 августа Диллиан Уайт подерется с Александром Поветкиным. А Усик и Чисорой могут провести бой в октябре. Они тренируются", - сказал Хэй.

Ранее UA-Футбол вспоминал главные конфликты в карьере Дерека Чисоры.