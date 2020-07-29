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Ломаченко признан лучшим боксером мира в легком весе
А разве были какие-то сомнения?
Портал Boxingtalk отправил чемпиона WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) на первую позицию в рейтинге лучших легковесов современности.
Следом за Ломаченко расположились Теофимо Лопес, Жервонта Дэвис, Дэвин Хэйни, Хавьер Фортуна и Хорхе Линарес.
Украинский чемпион WBO International Денис Беринчик, несмотря на высокие позиции в рейтингах мировых организации, у Boxingtalk занял лишь 35-е место.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес признан лучшим молодым боксером мира.
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