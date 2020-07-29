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Усик зажигательно станцевал под российский хит. ВИДЕО

Бокс
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Боксер решил напомнить, что с чувством ритма у него полный порядок.

Усик зажигательно станцевал под российский хит. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) отметился новым ярким роликом на своей странице в Instagram. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ритмично подвигался под известный хит российского хип-хоп дуэта Miyagi & Эндшпиль.

"Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком", - написал Усик в Instagram.

По последней информации бой с Дереком Чисорой Усик проведет в октябре в Великобритании.

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В статье: Александр Усик
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