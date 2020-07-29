Усик зажигательно станцевал под российский хит. ВИДЕО

Александр Усик (17-0, 13 КО) отметился новым ярким роликом на своей странице в Instagram. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ритмично подвигался под известный хит российского хип-хоп дуэта Miyagi & Эндшпиль.

"Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком", - написал Усик в Instagram.

По последней информации бой с Дереком Чисорой Усик проведет в октябре в Великобритании.