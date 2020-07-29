Спенс и Гарсия договорились о бое

Как сообщает The Athletic, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) вернется после автокатастрофы в бою с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-2, 21 КО).

Согласно источнику, Спенс и Гарсия подерутся на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (США). Дата боя зависит от ситуации с коронавирусом в США.

Спенс в последнем бою в августе 2019 года разделенным решением судей победил Шона Портера.

Гарсия в январе в Бруклине отбоксировал с Иваном Редкачом (23-5-1, 18 КО), побив украинца единогласным решением судей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на бой со Спенсом претендовал Мэнни Пакьяо.