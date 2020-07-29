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Арум: Мы нацелены провести бой Ломаченко - Лопес 3 октября

Бокс
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Но выйдет ли поединок на PPV пока неизвестно

Арум: Мы нацелены провести бой Ломаченко - Лопес 3 октября
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о предстоящем бое между чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Мы нацелены на 3 октября. Сейчас мы пытаемся договориться о гонорарах. Прогресс есть, и, надеюсь, мы закроем этот вопрос в ближайшее время.

Не могу сказать, выведет ли ESPN бой Ломаченко – Лопес на PPV или нет. Это их забота.

Это дорогостоящее событие. Но если Студенческая футбольная лига не станет показывать, к примеру, игру "Мичигана" и "Огайо", мы могли бы поставить в этот же кард еще два титульных боя и сделать хорошую замену футболу", – сказал Арум.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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