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Арум: Мы нацелены провести бой Ломаченко - Лопес 3 октября
Но выйдет ли поединок на PPV пока неизвестно
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о предстоящем бое между чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).
"Мы нацелены на 3 октября. Сейчас мы пытаемся договориться о гонорарах. Прогресс есть, и, надеюсь, мы закроем этот вопрос в ближайшее время.
Не могу сказать, выведет ли ESPN бой Ломаченко – Лопес на PPV или нет. Это их забота.
Это дорогостоящее событие. Но если Студенческая футбольная лига не станет показывать, к примеру, игру "Мичигана" и "Огайо", мы могли бы поставить в этот же кард еще два титульных боя и сделать хорошую замену футболу", – сказал Арум.
Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября.