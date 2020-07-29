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Спенс – о бое Тайсон – Джонс: Это д#рьмо рискует закончиться грустно
Но Эррол все же посмотрит бой
Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) прокомментировал предстоящий выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона (50-6, 44 КО) с 51-летним Роем Джонсом (66-9, 47 КО).
Напомним, что их поединок запланирован на 12 сентября.
"Майк все еще выглядит быстрым и может ударить, так что это д*рьмо рискует закончиться грустно.
У Роя больше нет прежних рефлексов. Но, в любом случае, я посмотрю бой", – сказал Спенс.
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