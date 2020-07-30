Промоутер: Не удивлюсь, если Кличко побьет рекорд Формана

Владимир Кличко после ухода из бокса в 2017 году неоднократно вспоминал о рекорде Джорджа Формана, который в 1994 году стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 45-летнем возрасте.

"Владимир остается в прекрасной форме. Я навещал его в Майами. Мы разговаривали о том, сколько он был чемпионом, сколько шоу мы провели. Я бы очень хотел увидеть его возвращение. Он своего рода играет на этом, остается в форме.

Я говорил с Джонатоном Бэнксом. Он также очень хочет, чтобы он подрался снова. Я думаю, он может побить всех этих супертяжей. Он был очень близок к победе над Джошуа. Я бы очень хотел, чтобы он подрался с Уайлдером. Я знаю, что он бы хотел провести реванш с Фьюри.

Я не делаю никаких прогнозов, но я не буду удивлен, если Владимир вернётся и побьет рекорд Джорджа Формана в 45", - заявил Леффлер.