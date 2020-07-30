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Лопес продолжит выступать в легком весе после боя с Ломаченко

Бокс
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Ранее американец хотел уйти в другой дивизион.

Лопес продолжит выступать в легком весе после боя с Ломаченко
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Чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 3 октября в США должен провести бой с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBC и WBO.

"Я точно знаю, что после боя с Ломаченко я продолжу выступать в легком весе. Накануне боя с Ричардом Комми я очень легко сбросил вес. Не ожидал, что будет так легко. Поэтому, я однозначно снова могу очень легко уложиться в лимит легкого веса", - сказал Лопес в интервью DAZN.

После завоевания титула IBF Лопес неоднократно говорил о том, что его тело не вписывается в рамки легкого веса. Американец с 2021 года планировал обосноваться в полусреднем дивизионе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес признан лучшим молодым боксером мира.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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