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Джонс: На пике мы бы с Тайсоном побили бы Фьюри и Джошуа

Бокс
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Смелое заявление.

Джонс: На пике мы бы с Тайсоном побили бы Фьюри и Джошуа
Новина українською

Рой Джонс и Майк Тайсон 12 сентября в Калифорнии проведут выставочный 8-раундовый бой. Поединок двух легенд мирового бокса пройдет без судейских записок и объявления победителя.

"Если бы мы с Тайсоном были на пике, то, вероятно, победили бы Фьюри и Джошуа. Вы никогда не можете знать наверняка, но я думаю, что мы победили бы их.

Наш уровень мастерства был выше. В расцвете сил мы были лучше большинства этих парней. Но этого никогда не произойдет, поэтому я не могу дискредитировать этих парней. Они хорошие и уважаемые бойцы, я снимаю перед ними шляпу, потому что они на вершине", - сказал Джонс в интервью Sky Sports.

Рой Джонс в 2003 году побил Джона Руиса и завоевал титул WBA в супертяжелом весе. После этого американец опустился в полутяжелый дивизион.

Ранее UA-Футбол сообщал, что букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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