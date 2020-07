Бой Ломаченко – Лопес под угрозой срыва. Американец недоволен гонораром

Громкий бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Зарубежные СМИ поспешили анонсировать официальное подтверждение поединка, но теперь инсайдер The Atheltic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что Лопеса не устроил гонорар в размере 1,2 миллиона долларов.

Для Ломаченко промоутеры приготовили чек на 3,25 миллиона в американской валюте – и украинец согласился с этим предложением.

"Наши источники сообщают, что Лопес смирился с тем, что будет защищать титул против другого боксера", - пишет Коппинджер.

