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Хэй: Бой с Усиком состоится в октябре
Ранее бой планировалось провести в маю
Бой между тяжеловесом Александром Усиком против Дерека Чисоры состоится в октябре. Об этом заявил промоутер Чисоры Дэвид Хэй.
"Этот бой, вероятно, состоится в октябре. К счастью, бокс возвращается, так что поединок пройдет в октябре", – сказал Хэй.
Напомним, бой Усик – Чисора должен был пройти 2 мая в Лондоне, но был отменен из-за пандемии коронавірусу.
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