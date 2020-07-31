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Хэй: Бой с Усиком состоится в октябре

Бокс
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Ранее бой планировалось провести в маю

Хэй: Бой с Усиком состоится в октябре
Новина українською

Бой между тяжеловесом Александром Усиком против Дерека Чисоры состоится в октябре. Об этом заявил промоутер Чисоры Дэвид Хэй.

"Этот бой, вероятно, состоится в октябре. К счастью, бокс возвращается, так что поединок пройдет в октябре", – сказал Хэй.

Напомним, бой Усик – Чисора должен был пройти 2 мая в Лондоне, но был отменен из-за пандемии коронавірусу.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй
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