Хэй: Бой с Усиком состоится в октябре

Бой между тяжеловесом Александром Усиком против Дерека Чисоры состоится в октябре. Об этом заявил промоутер Чисоры Дэвид Хэй.

"Этот бой, вероятно, состоится в октябре. К счастью, бокс возвращается, так что поединок пройдет в октябре", – сказал Хэй.

Напомним, бой Усик – Чисора должен был пройти 2 мая в Лондоне, но был отменен из-за пандемии коронавірусу.