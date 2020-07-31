Усик: Когда человек слишком много отдыхает, то становится овощем

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 KO) рассказал, как будет совмещать карьеру боксера и промоутера.

"Когда у меня будет подготовка к поединку, полностью я закрываюсь и ухожу в зал с командой, и тренируюсь к конкретному поединку.

Когда мы отбоксировали, когда мы выступили, есть время для другого труда. Мы будем себя посвящать туда. Человек всегда должен быть чем-то занят, когда он слишком много отдыхает, он становится овощем", – сказал Усик в интервъю XSport.

Напомним, что Усик создал собственный промоушен. Первый вечер бокса пройдет 1 августа в Киеве.