Ломаченко может получить за бой с Лопесом более 3 миллионов долларов

Стали известны гонорары, которые за свой бой должны получить чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 15 КО). Данные обнародовал известный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Как пишет источник, украинец должен получить за бой 3,25 миллиона долларов фиксированного гонорара. Лопес же отказался от 1,2 гарантированных миллиона долларов.

Teofimo Lopez was offered $1.2 million for an Oct. 3 lightweight title bout vs. Vasiliy Lomachenko, sources tell @TheAthleticBOX; he’s seeking far more and the fight’s in jeopardy. Loma accepted a package in excess of $3.25 million. All the details:https://t.co/RVgNcnEh9e