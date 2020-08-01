Сергей Деревянченко: После поединка с Чарло меня может ожидать серьезный бой с Канело

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал, что после боя с чемпионом мира по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО) хотел бы провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Думаю, что в среднем весе топ-бойцы - это Чарло, Головкин, Андраде и Канело. Здесь сильные боксеры, и для меня это хорошо.

Меня ждет отличный бой с Чарло, это непростой соперник, и я сконцентрирован на нем. Я хочу не только титул WBC, но и IBF, который уже у меня был. А после боя с Чарло меня может ожидать серьезный поединок с Канело" - сказал он.

Напомним, что бой Деревянченко - Чарли состоится 26 сентября в казино Mohegan Sun в штате Коннектикут, США.