  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Хэй о бое Тайсон - Джонс: Майку нужно донести только один левый хук
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Хэй о бое Тайсон - Джонс: Майку нужно донести только один левый хук

Бокс
(1 голосов)

Прогноз на бой легенд

Дэвид Хэй о бое Тайсон - Джонс: Майку нужно донести только один левый хук
UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй поделился мыслями относительно фаворита в бою между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Его слова цитирует Boxing UK:

"Если мы увидим такого же Майка Тайсона, каким он был перед завершением карьеры, будет ли этого достаточно, чтобы победить Роя Джонса? Я не знаю, но это интригующий поединок. Я буду его смотреть. Если Тайсон донесет одну из своих сокрушительных комбинаций, которые он отрабатывает на мешке, то сможет быстро завершить бой. Однако если Джонс сохранил свои рефлексы хотя бы на 20 процентов, то я не думаю, что Тайсону удастся его поймать.

Впрочем, Майку нужно донести всего один левый хук. Даже в 54-летнем возрасте он может все изменить одним ударом. Ударная мощь уходит последней. Джордж Форман в 45 лет показал в бою против Майкла Мурера, что тебе достаточно одного удара и мужества.

Тайсон не будет драться против молодого Мурера. Он будет драться со старым Роем Джонсом. Я желаю, чтобы они завершили поединок здоровыми. Надеюсь, мы получим удовольствие, а они - свои чеки" - сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, как нужно справляться с болью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Дэвид Хэй Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...