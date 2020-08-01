Дэвид Хэй о бое Тайсон - Джонс: Майку нужно донести только один левый хук

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй поделился мыслями относительно фаворита в бою между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Его слова цитирует Boxing UK:

"Если мы увидим такого же Майка Тайсона, каким он был перед завершением карьеры, будет ли этого достаточно, чтобы победить Роя Джонса? Я не знаю, но это интригующий поединок. Я буду его смотреть. Если Тайсон донесет одну из своих сокрушительных комбинаций, которые он отрабатывает на мешке, то сможет быстро завершить бой. Однако если Джонс сохранил свои рефлексы хотя бы на 20 процентов, то я не думаю, что Тайсону удастся его поймать.

Впрочем, Майку нужно донести всего один левый хук. Даже в 54-летнем возрасте он может все изменить одним ударом. Ударная мощь уходит последней. Джордж Форман в 45 лет показал в бою против Майкла Мурера, что тебе достаточно одного удара и мужества.

Тайсон не будет драться против молодого Мурера. Он будет драться со старым Роем Джонсом. Я желаю, чтобы они завершили поединок здоровыми. Надеюсь, мы получим удовольствие, а они - свои чеки" - сказал он.