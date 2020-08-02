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Промоутер Усика: Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц, скорее всего Лондон
Мы приближаемся ко второму бою в супертяжах
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации следующего боя своего подопечного. Его слова цитирует tribuna.ua:
"Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство позволяет проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но уже есть.
А с 1 октября уже введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас Matchroom позволили провести эксперимент - организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь. Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн
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