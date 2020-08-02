  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика: Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц, скорее всего Лондон
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика: Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц, скорее всего Лондон

Бокс
(1 голосов)

Мы приближаемся ко второму бою в супертяжах

Промоутер Усика: Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц, скорее всего Лондон
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации следующего боя своего подопечного. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство позволяет проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но уже есть.

А с 1 октября уже введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас Matchroom позволили провести эксперимент - организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь. Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о планах Энтони Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...