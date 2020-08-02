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Тренер Деревянченко: Сергей отдаст все силы ради победы, на этот раз у нас нет права на ошибку

Бокс
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Тренер Деревянченко: Сергей отдаст все силы ради победы, на этот раз у нас нет права на ошибку
UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Андре Розье прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против чемпиона мира по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Деревянченко отдаст все силы ради победы. Это его лебединая песня. Для Сергея это третья попытка стать чемпионом мира. Уверен, что он победил Головкина, но нам не дали титул. На этот раз у нас нет права на ошибку. Сергей - не примадонна. Я работал с примадоннами раньше, но до конца моей жизни у меня больше не будет таких бойцов.

Деревянченко слушает меня, мало говорит, и только выражает свои пожелания. Послушайте, так и становятся чемпионами мира. Деревянченко намерен боксировать с Чарло и хочет разрушить планы Джермалло, лишив его баланса" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика назвал дату и место боя своего подопечного.

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В статье: Сергей Деревянченко Андре Розье
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