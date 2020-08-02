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Твоя труба- моя труба: Усик нагло отобрал телефон у Беринчика. Видео
Ребята решили подколоть друг друга
Украинские супертяжеловес Александр Усик и легковес Денис Беринчик решили подколоть друг друга. Произошло это во время вечера бокса, организованного промоутерской компанией USYK-17 Promotion.
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Напомним, что ранее Олег Верняев
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