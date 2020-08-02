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Твоя труба- моя труба: Усик нагло отобрал телефон у Беринчика. Видео

Бокс
(1 голосов)

Ребята решили подколоть друг друга

Твоя труба- моя труба: Усик нагло отобрал телефон у Беринчика. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинские супертяжеловес Александр Усик и легковес Денис Беринчик решили подколоть друг друга. Произошло это во время вечера бокса, организованного промоутерской компанией USYK-17 Promotion.

Напомним, что ранее Олег Верняев поделился фото по подготовке к соревнованиям.

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В статье: Александр Усик Денис Беринчик
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