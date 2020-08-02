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Майк Тайсон: Поиск и уничтожение, я собираюсь вернуть себе былую славу

Бокс
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Комментарий легенды

Майк Тайсон: Поиск и уничтожение, я собираюсь вернуть себе былую славу
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон рассказал о своей мотивации возвращения на ринг и поделился планами на бой против Роя Джонса. Его слова цитирует TMZ:

"Поиск и уничтожение. Я собираюсь вернуть себе былую славу. Я нокаутирую его, если представится возможность. Бои и причинения вреда - это то, чем я занимаюсь.

Не волнуйтесь о нас. Форман не переживал тем, что получит вред, когда возвращался. Мы оба - профессионалы. Мы знаем, как справиться с собой - случится то, что случится" - сказал он.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй дал прогноз на бой Тайсон-Джонс.

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В статье: Майк Тайсон
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