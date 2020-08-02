  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Беринчик планирует идти по линии WBО и получить бой за титул против Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беринчик планирует идти по линии WBО и получить бой за титул против Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Перспективные планы

Беринчик планирует идти по линии WBО и получить бой за титул против Ломаченко
UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) хочет получить бой за титул чемпиона мира по версии WBO, которым сегодня владеет его соотечественник Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Слова Дениса цитирует XSport:

"Тренироваться, выступать и ждать, когда пройдет бой Ломаченко - Лопес, а после бороться по линии WBO за право стать обязательным претендентом на титул и подраться с Васей (Ломаченко - прим.)" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик и Беринчик пошутили на вечере бокса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...