Беринчик планирует идти по линии WBО и получить бой за титул против Ломаченко

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) хочет получить бой за титул чемпиона мира по версии WBO, которым сегодня владеет его соотечественник Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Слова Дениса цитирует XSport:

"Тренироваться, выступать и ждать, когда пройдет бой Ломаченко - Лопес, а после бороться по линии WBO за право стать обязательным претендентом на титул и подраться с Васей (Ломаченко - прим.)" - сказал он.