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Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при Великобритании, прямая видео трансляция

Бокс
(1 голосов)

Где 02.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию гонки Формулы-1 Гран-при Великобритании

Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при Великобритании, прямая видео трансляция
UA-Футбол
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Сегодня, 2 августа состоится главная гонка пятого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании. В 16:10 по Киеву на старт выйдут 20 пилотов.

Результаты квалификационных заездов.

Результаты Практики 3.

Вашему вниманию прямая видео трансляция гонки Формулы-1 Гран-при Великобритании:

Трансляция этой и других гонок Формулы-1 доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить пароль не требуется.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, дальше - 97 грн в месяц.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Гран-при Великобритании
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Комментарии (1)
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Cvetujiy (Сумы)
02.08.2020 в 15:46
Зачем на заставку картинку двадцати летней давности взяли?
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