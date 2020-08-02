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Теофимо Лопес о срыве боя против Ломаченко: Я просто стараюсь прокормить семью. Фото
Поединок все дальше и дальше от реальности
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) на своей официальной странице в Твиттер прокомментировал возможный отказ от боя против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
"Вы так злы на меня, но я просто пытаюсь прокормить свою семью" - написал он.
How you mad at me and I’m just tryna feed my family..— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020
Напомним, что ранее промоутер Усика
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