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Теофимо Лопес о срыве боя против Ломаченко: Я просто стараюсь прокормить семью. Фото

Бокс
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Поединок все дальше и дальше от реальности

Теофимо Лопес о срыве боя против Ломаченко: Я просто стараюсь прокормить семью. Фото
UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) на своей официальной странице в Твиттер прокомментировал возможный отказ от боя против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Вы так злы на меня, но я просто пытаюсь прокормить свою семью" - написал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика назвал дату и место боя своего подопечного.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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