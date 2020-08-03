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Взрывоопасно: Ломаченко провел беговую тренировку на песке. ВИДЕО
Даже странно, что песок не дымится под ногами украинского чемпиона.
Василий Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе, известен не только своим превосходным боксерским интеллектом, но и феноменальной работой ног.
Двукратный олимпийский чемпион всегда готов поделится своими методами тренировок. Хотите быть так же быстры, как и Ломаченко? Ниже хорошее упражнение для прокачки скоростных данных.
Василий Ломаченко должен вернуться на ринг в октябре, а его соперником может стать чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).
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