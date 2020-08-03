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Американец Лео завоевал вакантный титул WBO

Бокс
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В мире бокса появился новый чемпион.

Американец Лео завоевал вакантный титул WBO
Новина українською

Накануне в Анкасвилле на арене Mohegan Sun Casino Анджело Лео (20-0, 9 КО) единогласным решением судей (117:111, 118:110, 118:110) остановил Тремейна Уильямса (19-1, 6 КО) и стал новым владельцем вакантного титула WBO во втором легчайшем весе.

Лео стал чемпионом мира в 26-летнем возрасте. Путь от первого боя до титула WBO боксер из Лас-Вегаса прошел за 8 лет.

Помимо Лео титулами во втором легчайшем весе владеют Муроджон Ахмадалиев (WBA Super и IBF), Брандон Фигероа (WBA Regular) и Рей Варгас (WBС).

Отметим, что среди украинцев в рейтинге BoxRec среди боксеров второго легчайшего веса в топ-30 входит только Арнольд Хегай.

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В статье: Бокс Анджело Лео
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