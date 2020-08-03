Майк Тайсон: Я с нетерпением ожидаю возможности вернуть себе былую славу

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями в преддверии поединка с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Напомним, 12 сентября 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой из восьми раундов.

"Я с нетерпением ожидаю возможности вернуть себе былую славу. Если появляется возможность закончить бой нокаутом, я всегда её ищу.

Мы оба профессионалы. Мы знаем, как держаться, а случиться может всякое. Бои — это то, чем я занимаюсь, делать больно людям — это то, чем я занимаюсь", — приводит слова Тайсона TMZ.

На счету Тайсона 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и шесть поражений, у Джонса 66 побед (в том числе 47 нокаутом) и девять поражений.