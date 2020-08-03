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Деревянченко показал видео подготовки к бою с Чарло
Украинец тренируется во всю
Претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео начала подготовки к поединку с обладателем титула Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).
"Внутри лагеря", - подписал публикацию Сергей.
Напомним, что Деревянченко и Чарло проведут поединок 26 сентября.
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