Деревянченко показал видео подготовки к бою с Чарло

Претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео начала подготовки к поединку с обладателем титула Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

"Внутри лагеря", - подписал публикацию Сергей.

Напомним, что Деревянченко и Чарло проведут поединок 26 сентября.