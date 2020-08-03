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Уайт пророчит Усику большое будущее

Бокс
(1 голосов)

По мнению Диллиана украинец может выиграть титул чемпиона мира в хэвивейте

Уайт пророчит Усику большое будущее
Новина українською

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, британец Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) ответил на вопрос о том, сможет ли украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) выиграть титул в хэвивейте.

"Усик достаточно мобильный, у него достаточно боксерского образования, он достаточно техничен.

Он может выиграть, но ты никогда не знаешь", – написал Уайт в сторис инстаграма.

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В статье: Александр Усик Диллиан Уайт
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Источник:
vringe.com
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