Уайт пророчит Усику большое будущее

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, британец Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) ответил на вопрос о том, сможет ли украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) выиграть титул в хэвивейте.

"Усик достаточно мобильный, у него достаточно боксерского образования, он достаточно техничен.

Он может выиграть, но ты никогда не знаешь", – написал Уайт в сторис инстаграма.