Джошуа и Пулев подерутся в декабре

Громкий бой между чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательным претендентом из Болгарии Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) состоится в начале декабря 2020 года. Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.

"Мы уже смирились с тем, что в 2020 году Джошуа проведет всего один бой. Поэтому попытались сделать все, чтобы событие прошло с болельщиками. А в этом случае все просто – чем позже, тем больше шансов. Но даже в таком случае нет никаких гарантий.

Не исключено, что придется все же драться за закрытыми дверями. Но мы до последнего попытаемся сделать бой с болельщиками. Поэтому и остановились на этой дате – на первой неделе декабря", - сказал Хирн.

Джошуа и Пулев должны были выйти на ринг 20 июня в Лондоне на новом стадионе Tottenham Hottspur, однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.