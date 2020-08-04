Джошуа и Фьюри поговорили об Усике: Он нам не помешает

Стало известно, о чем Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) говорили во время неожиданной встречи в Марбелье.

"Я знал, что он тоже будет в Марбелье, ведь у нас несколько общих друзей. Я просто гулял, направлялся к порту. Это одна из самых главных местных достопримечательностей. Так что ничего удивительного, что мы там встретились – там много туристов, это ведь не случайная встреча в закрытом гольф-клубе. Да, мы общественные персоны, но при этом остаемся обычными людьми. Так что я гулял, а он просто подъехал сзади на автомобиле. Ничего странного, что мы встретились именно там.

О чем болтали? Он сказал мне: «Смотри, не проиграй Пулеву». Я ответил: «Очень смешно». И он спросил: «А с Усиком ты обязан драться или как?» На что я ему ответил: «Тайсон, смотри. Когда мы с тобой сможем провести бой, тогда нам точно не нужно беспокоиться об Усике. Он нам не помешает. Увидимся в следующем году", - говорит Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул Джошуа по линии WBO. До конца года украинец должен провести бой с Дереком Чисорой.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри предварительно договорились о бое в 2021 году.